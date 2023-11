Kościerzyna: Tymczasowy areszt dla trzech włamywaczy zatrzymanych na gorącym uczynku

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji z Kościerzyny został powiadomiony o włamaniu do jednego z domów w budowie na terenie gm. Liniewo. Na miejsce od razu zostali skierowani policjanci.

Zatrzymanymi mężczyznami okazali się 25, 32 i 37-latek. Trafili do policyjnego aresztu. Mundurowi ustalili również, że zatrzymani włamywali się jeszcze do dwóch domów, a z kolejnych dwóch budów dokonali kradzieży. Zdarzenia miały miejsce na terenie powiatu kościerskiego oraz kartuskiego, a łączna suma strat to blisko 50 tys. zł. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty.