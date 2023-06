Kryminalni z Kościerzyny zatrzymali sprawcę kradzieży sklepowej. 45-latek ukradł perfumy

- Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego ustalili tożsamość podejrzanego o to przestępstwo mężczyzny oraz to, gdzie poszukiwany 45-letni mieszkaniec powiatu kościerskiego przebywa - mówi Piotr Kwidziński, rzecznik kościerskiej policji. - Mężczyzna w środę został zatrzymany i doprowadzany do komendy. Śledczy przesłuchali zatrzymanego 45-latka, któremu przedstawili zarzuty kradzieży.