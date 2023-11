Kuchnia kaszubska wraca na salony! Młodzież kościerskiego Ekonomika wie, jak zachwycić jej smakiem

Nowoczesna kuchnia kaszubska w Kościerzynie

Kuchnia kaszubska jest zarówno prosta, smaczna jak i wyrafinowana o czym można się było przekonać podczas konkursu kulinarnego pod hasłem "Nowoczesna kuchnia kaszubska", który został zorganizowany w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Kościerzynie. Tegoroczna edycja była piętnastą i pokazała, że młodzieży nie kończą się pomysły, jak sprawić, by pokazać to co najlepszego w swojej ofercie kulinarnej mają Kaszuby, a jednocześnie zaskoczyć zupełnie nową odsłoną.

Sporo się działo na talerzach młodych kucharzy. Mięsa, ryby i pierogi przybierały nie raz fantazyjne formy. Jury, które oceniało poczynania młodzieży nie miało łatwego wyboru. W tym roku zasiadła w nim także Sylwia Garska-Chmarycz, finalistka programu "MasterChef", w którym zajęła II miejsce.