Kwalifikacja wojskowa 2023 w powiecie kościerskim. Sprawdź, kto się musi stawić przed komisją wojskową

Kwalifikacja wojskowa w powiecie kościerskim

Wojsko wzywa. Na terenie powiatu kościerskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Potrwa ona od 22 maja do 14 czerwca 2023 r. Lekarze będą urzędować w AQUA Centrum Kaszubskim Centrum Sportowo – Rekreacyjnym przy ul. Hallera 2 w Kościerzynie.

Po co jest kwalifikacja. Otóż chodzi o ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej. Dotyczy to tych, którzy ukończyli 18 rok życia.