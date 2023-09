Lokale wyborcze w Kościerzynie. Gdzie głosować podczas wyborów 2023?

adres: Dworcowa 12, 83-400 Kościerzyna numer okręgu do Sejmu: 26 numer okręgu do Senatu: 63

adres: Władysława Sikorskiego 1, 83-400 Kościerzyna numer okręgu do Sejmu: 26 numer okręgu do Senatu: 63

adres: Władysława Sikorskiego 21, 83-400 Kościerzyna numer okręgu do Sejmu: 26 numer okręgu do Senatu: 63

adres: Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kościerzyna numer okręgu do Sejmu: 26 numer okręgu do Senatu: 63

adres: Szkolna 1, 83-400 Kościerzyna numer okręgu do Sejmu: 26 numer okręgu do Senatu: 63

adres: Strzelecka 1, 83-400 Kościerzyna numer okręgu do Sejmu: 26 numer okręgu do Senatu: 63

adres: 8 Marca 1, 83-400 Kościerzyna numer okręgu do Sejmu: 26 numer okręgu do Senatu: 63

adres: Mestwina II 3, 83-400 Kościerzyna numer okręgu do Sejmu: 26 numer okręgu do Senatu: 63

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

