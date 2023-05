Lubiana Cup 2023 - rezerwuj czas, zasiądź na trybunach i kibicuj swoim faworytom!

Zbliża się lato, więc i kolejna edycja jednego z największych w Polsce turniejów piłki nożnej dla dzieci - LUBIANA CUP.

Zgadza się. Już 17 i 18 czerwca 2023 r. na stadionie w Łubianie odbędzie się 9 edycja ogólnopolskiego turnieju z cyklu LUBIANA CUP. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy w tym roku nie podnieśli jeszcze wyżej poprzeczki co do wielkości turnieju. Możemy się pochwalić, że w tym roku na stadionie w Łubianie swoje mecze rozegra ok. 100 drużyn!

Przyjedzie do nas prawie 1500 zawodniczek i zawodników, ponieważ podobnie jak w ubiegłym roku, również i w tym, zrobimy podział na drużyny żeńskie i męskie. Młodzi sportowcy powalczą o Puchar Starosty Kościerskiego, Wójta Gminy Kościerzyna, Prezesa Zakładów Porcelany Stołowej Lubiana S.A. i Prezesa Ceramika Łubiana.

Wszystko to pod patronatem Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, Pomorskiego Związku Piłki Nożnej i „Dziennika Bałtyckiego”, za co bardzo dziękujemy.