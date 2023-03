Magdalena Mielnik ma za sobą udany początek sezonu. Dobrze wypadła podczas mistrzostw karate w Krakowie ZDJĘCIA

Ponad 800 zawodników z 51 klubów z Polski, Czech, Litwy oraz Ukrainy rywalizowało w VIII Międzynarodowym Pucharze Krakowa w karate tradycyjnym. Po ciężkich i wyczerpujących przygotowaniach do Mistrzostw Świata, które odbyły się w grudniu, Magdalena Mielnik z Nowej Karczmy, później nieco pofolgowała z treningami i dopiero niedawno ponownie zaczęła szlifować formę, stąd start w krakowskich zawodach był dla niej pewną niewiadomą. Tym bardziej, że do stolicy Małopolski przyjechało sporo dobrych zawodniczek zagranicznych. Mieszkanka Nowej Karczmy eksperymentowała też z konkurencjami, bo tym razem wystartowała w konkurencji kata, w której w ostatnich latach pojawiała się na zawodach niezmiernie rzadko. Mimo to zdołała wedrzeć się do strefy medalowej, ostatecznie zajmując 4 miejsce.