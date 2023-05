Majówka 2023 w Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie. Hitem były przejażdżki kolejką lilipucią ZDJĘCIA Joanna Surażyńska

Atrakcji nie brakowało, więc w muzeum pojawiały się całe rodziny. Przy okazji można było za darmo zwiedzić to miejsce joanna surażyńska Zobacz galerię (55 zdjęć)

Majówka 2023 na Kaszubach i w powiecie kościerskim to czas pełen atrakcji. 2 maja 2023 wielu mieszkańców Pomorza wybrało się do Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie. Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji. Goście mieli do dyspozycji m.in. strefę relaksu, darmowe lody, animacje, dmuchane zjeżdżalnie, warsztaty, konkursy.