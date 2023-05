Majówka w Muzeum - Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach. Uczestnicy poznali fascynującą historię Kaszub ZDJĘCIA

Majówka we Wdzydzach

Słoneczna pogoda sprzyjała uczestnikom Majówki w Muzeum - Kaszubskim Parku Etnograficznym im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach. Na zwiedzających czekało mnóstwo atrakcji, które pozwalały lepiej poznać dawne Kaszuby, ich fascynującą historię, wierzenia i obrzędy. Tych ostatnich jest całkiem sporo i to one zwykle najbardziej rozpalają wyobraźnię.

Wystarczy dodać, że dawniej wierzono, iż to właśnie na początku maja złe moce stają się szczególnie silne. To czas aktywności czarownic i demonów. Na Łysych Górach odbywają się sabaty. Co trzeba zrobić, aby je odstraszyć od domostw? Otóż Kaszubi na drzwiach kreślili wizerunek krzyża i przybijali do nich ciernie. Obchodzili także wieś z Môjikiem, czyli wiecznie zielonym drzewem, udekorowanym podobiznami patronów i kolorowymi wstążkami. Triumfalnie obnoszone po wsi staje się symbolem odradzającego się życia, zwycięstwa wiosny nad zimą, dobra nad złem, światła nad ciemnością.