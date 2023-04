Marsz w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II przeszedł ulicami Kościerzyny ZDJĘCIA, WIDEO

- Uważam, że atak na św. Jana Pawła II to wielki skandal - mówi Piotr Karczewski, społeczny doradca prezydenta RP. - Co więcej, odbywa się to na podstawie dokumentów UB, które kompletnie nie są wiarygodne. Chcieliśmy oddać cześć i hołd św. Janowi Pawłowi II w rocznicę Jego śmierci. Nie pozwolimy zniszczyć autorytetu Wielkiego Polaka.