Matura 2023. Egzamin maturalny z języka polskiego. Zdjęcia maturzystów z Ekonomika i Budowlanki w Kościerzynie

Dziś pierwszy dzień matur 2023. Maturzyści rozpoczynają sesję egzaminów dojrzałości maturą z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jest to przedmiot obowiązkowy. Emocje przed wejściem na salę egzaminacyjną sięgały zenitu, choć trzeba przyznać, że maturzyści z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 i nr 2 dzielnie radzili sobie ze stresem.

Jak podkreślają uczniowie, najważniejsze są pierwsze trzy dni egzaminów maturalnych. To właśnie wówczas zasiadają do pisania egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym. Każdy, kto do nich przystępuje, musi uzyskać co najmniej 30 proc. punktów, aby otrzymać świadectwo dojrzałości.