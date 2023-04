Mecz Wierzyca Stara Kiszewa i Huragan Nowe Polaszki. Derby drużyn B klasy. Wierzyca pokonała Huragan

- Do spotkania z Huraganem podeszliśmy bardzo poważnie, mimo że w rundzie jesiennej wygraliśmy bardzo wysoko, a w tabeli dzieli Nas duża różnica punktowa - mówi Mateusz Adamczyk, trener Wierzycy. - Kadra, którą miałem na meczu do dyspozycji, 20-sto osobowa pozwoliła na wiele manewrów owego dnia. Byliśmy zespołem, który prowadził grę, otworzyliśmy wynik, do przerwy schodziliśmy z dwubramkowym prowadzeniem. Szybko strzelone dwie bramki ustawiły wynik. Po przerwie straciliśmy bramkę bezpośrednio z rzutu wolnego. Kilka minut zajął Nam powrót do swojej gry, ale gdy już to nastąpiło, strzeliliśmy kolejne trzy bramki. Drużyna Huraganu równo z gwizdkiem strzeliła ostatniego gola tego dnia, kolejny raz z rzutu wolnego. Jest to aspekt, nad którym w defensywnie musimy zdecydowanie popracować. Warto dodać, że nie wykorzystaliśmy rzutu karnego. Mecz zakończył się Naszym zwycięstwem 5:2. Dziękuję kibicom, którzy tak licznie zjawili się tego dnia na stadionie i Nas dopingowali. Oprawa, którą przygotowali również zrobiła pozytywne wrażenie. Z optymizmem spoglądamy w przyszłość, nie możemy się już doczekać kolejnego spotkania ligowego, które odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie 11:00 w Wielkich Chełmach, na które już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy.