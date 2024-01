Metalowym prętem zniszczył domofon w centrum Kościerzyny. Nie wie, dlaczego to zrobił

Na początku grudnia 2023 r. dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie otrzymał zgłoszenie, że ktoś uszkodził domofon w Kościerzynie. Natychmiast w to miejsce funkcjonariusz wysłał policjantów. Mundurowi po przyjeździe na miejsce przesłuchali świadków, technik zabezpieczył ślady.

Policjanci wytypowali podejrzewanego o ten czyn 24-letniego mieszkańca powiatu kartuskiego. Wczoraj funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, który był kompletnie zaskoczony wizytą mundurowych. Trafił do policyjnego aresztu. 24-latek usłyszał zarzut uszkodzenia domofonu i nie był w stanie wytłumaczyć, dlaczego to zrobił. Za uszkodzenie mienia grozi do 5 lat pozbawienia wolności.