Mieszkańcy Nowej Karczmy tworzyli wyjątkowe pisanki ozdabiane techniką decoupage. Powstały piękne ozdoby na Wielkanoc [ZDJĘCIA]

Zwykłe przedmioty mogą nabrać wyjątkowego charakteru za sprawą techniki decoupage. Ta może okazać się przydatna właśnie w okresie wielkanocnym, kiedy wielu mieszkańców przygotowuje świąteczne dekoracje. W Nowej Karczmie i w Grabowie Kościerskim zorganizowano warsztaty, podczas których uczestnicy mogli zgłębić tajniki decoupage'u. Co więcej, do udziału zaproszono całe rodziny. Podczas spotkania miały one możliwość zapoznania się z różnymi metodami ozdabiania.

Najprościej mówiąc, decoupage to technika ozdabiania przedmiotów, polegająca na przyklejaniu na odpowiednio przygotowaną powierzchnię wzoru wyciętego z papierowej serwetki. Decoupage nie jest trudny, a daje fantastyczny efekt i jest w ostatnim czasie bardzo popularny. Co więcej, to bardzo przyjemna forma działań artystycznych i sposób na nadanie przedmiotom drugiego życia.

Organizatorami byli: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji i Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Karczmie

Co ciekawe, słowo decoupage pochodzi od francuskiego czasownika „decouper", oznaczającego "wycinać". Podobno decoupage pochodzi aż z Syberii. Plemiona nomadów ozdabiały w ten sposób groby swoich przodków. Stamtąd technika przywędrowała do Chin, gdzie aż do XII wieku była popularną metodą ozdabiania lampionów, okien, pudełek i innych przedmiotów. W XVII wieku decoupage przywędrowało do Włoch, a potem do innych krajów Europy. Włoscy stolarze używali decoupage do produkcji mebli tworząc w ten sposób tańszą alternatywę do modnych wówczas chińskich lakierowanych mebli. Dlatego wtedy o decoupage mówiono, ze to „sztuka biedaków". Za pomocą tej techniki można ozdobić praktycznie każdą powierzchnię - z drewna, metalu, szkła, tkaniny, plastiku.