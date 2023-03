Mieszkańcy ul. Gajowej w Kościerzynie mają dość jazdy po dziurach! Liczą, że miasto zmodernizuje drogę ZDJECIA

Mieszkańcy ulicy Gajowej w Kościerzynie mają dość! Czują się jakby mieszkali w gorszej części miasta. O ile w innych rejonach sieć dróg rozwija się i jest modernizowana, o tyle oni przez lata jeżdżą szutrowymi odcinkami, które w dodatku pokrywają dziury.

- Właściwie jazda naszymi drogami to już prawdziwy wyczyn, żeby udało się przejechać bez konieczności remontu zawieszenia w aucie - mówi mieszkanka ul. Gajowej. - Miasto owszem wyśle od czasu do czasu sprzęt, który wyrówna teren, ale to wystarcza na chwilę. Dziury stały się naszą codziennością, tymczasem Wierzysko, które z nami sąsiaduje ma chociażby płyty jumbo i to już w jakimś stopniu rozwiązuje problem.