Mieszkania z tanim czynszem powstaną w gminie Kościerzyna. Dwa bloki staną w Małym Klinczu ZDJĘCIA

- Mieszkania w SIM przeznaczone będą dla osób i rodzin, które w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie - dodaje Grzegorz Piechowski. - Korzyścią z bycia najemcą mają być nawet o połowę niższe stawki czynszu niż na rynku komercyjnym oraz możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności, czyli uzyskanie własności mieszkania w perspektywie lat. Umowa z SIM może obligować do wniesienia partycypacji w wysokości do 30 proc. kosztów budowy lokalu mieszkalnego.