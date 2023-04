Mieszkaniec Kościerzyny miał oferować 10 tys. zł za podpalenie domu sędzi. Biegli stwierdzili, że był niepoczytalny

- Prokuratura Rejonowa w Wejherowie zakończyła postępowanie wobec mężczyzny podejrzanego o nakłanianie innych osób do m.in. popełnienia przestępstwa na szkodę sędziego Sądu Rejonowego, w tym do podpalenia domu oraz do spowodowania uszkodzenia ciała - mówi Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. - W toku prowadzonego postępowania łącznie podejrzanemu zarzucono popełnienie 7 czynów. Pozostałe zarzuty dotyczą nakłania innych osób do złożenia fałszywych zeznań w toku postępowania karnego dotyczącego nękania podejrzanego przez sędziego, nakłanianie do pobicia kolejnej osoby, kierowania wobec innej osoby groźby pozbawienia życia. Do czynów objętych zarzutami dochodziło w okresie od kwietnia 2021 do października 2022 r.