Miss Województwa Pomorskiego 2023. Rusza nowa edycja konkursu. Zobacz kandydatki z powiatu kościerskiego z 2022 roku ZDJĘCIA

Wśród kandydatek w 2022 roku były dwie panie z powiatu kościerskiego: Wiktoria Kropidłowska z Liniewa i Dominika Kordecka z Wielkiego Klincza. Co więcej, II Wicemiss Nastolatek Województwa Pomorskiego 2022 została właśnie 16-letnia Wiktoria Kropidłowska!

Jak piszą organizatorzy Miss Województwa Pomorskiego to obecnie jedyny konkurs piękności na Pomorzu. Edycja 2023 zapowiada się bardzo ciekawie i cieszy się ogromnym zainteresowaniem kandydatek! - zapewniają

Do udziału w rozgrywkach zainteresowane kandydatki mogą zgłaszać się tylko do 23 lutego. Jak co roku, wybrana zostanie najpiękniejsza Pomorzanka w dwóch kategoriach - Miss i Miss Nastolatek.