Mocna promocja Kaszub w Austrii i Szwajcarii. Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej zachęca do odwiedzania pięknych Kaszub

Zaplanuj urlop na Kaszubach!

Kto raz był na Kaszubach ten wie, że takich regionów próżno szukać w Polsce. Tu w zasięgu ręki ma się góry, morze, lasy, liczne rzeki i jeziora. Poza tym, to wciąż teren nieodkryty, gdzie można znaleźć miejsca z dala od tłumów, pozwalające wyciszyć się na łonie zachwycającej przyrody. Nic dziwnego, że Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej zachęca Austriaków i Szwajcarów do wypoczynku w naszym kraju w ramach turystyki slow. W drugiej edycji kampanii Poland Soul Travel, Kaszuby pojawiły się po raz drugi a wraz z nimi pięć nowych regionów.

Szwajcarzy i Austriacy z pewnością poczują się tu jak w domu i pokochają to miejsce. Czyste jeziora, malownicze lasy, rzeki pełne ryb. Kaszuby to prawdziwa perełka Pomorza zarówno pod względem przyrodniczym, jak i historycznym. Co ciekawe, powiat kościerski nazywany jest Szwajcarią Kaszubską. Przypadek? Nie sądzę. To z pewnością jedna z najlepszych lokalizacji do odwiedzenia w Polsce.