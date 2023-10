Nastolatki zginęli w tragicznym wypadku w Grabówku. W ich intencji odbędzie się różaniec w kościele w Nowej Karczmie

Śmiertelny wypadek w Grabówku

Do tragedii doszło 1.10.2023 r. w pobliżu niewielkiej miejscowości Grabówko w gminie Nowa Karczma (pow. kościerski). Kierowca seata uderzył w drzewo. Na miejscu zginął 16-letni pasażer. Wkrótce w szpitalu zmarł także 18-letni kierowca. Młodzi ludzie byli mieszkańcami gminy Nowa Karczma. 18-latka we wzruszającym wpisie żegnają strażacy OSP KSRG Nowa Karczma. Jak się okazuje, chłopak chciał wstąpić do Ochotniczej Straży Pożarnej, by pomagać innym.

- Dnia 1 października, w godzinach nocnych odszedł kandydat na strażaka naszej jednostki, rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje. Niech święty Florian czuwa nad Tobą - napisali strażacy na swoim profilu na Facebooku.