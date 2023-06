Nauczyciele z kościerskiego Ekonomika zrobili niespodziankę uczniom. Młodzież była w szoku! Edyta Łosińska-Okoniewska

Tor pełen atrakcji, mnóstwo przysmaków, a do tego dmuchańce dla "dużych dzieci". W kościerskim Ekonomiku sporo się działo. O to by uczniowie spędzili atrakcyjny dzień w szkolnych murach zadbali nauczyciele. Było dużo zabawy i śmiechu!