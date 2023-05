Nie daj się oszukać! Kolejny mieszkaniec powiatu kościerskiego stracił pieniądze na zakupach przez internet

- Wczoraj do Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie zgłosił się 35-letni mieszkaniec naszego powiatu - mówi Piotr Kwidziński, rzecznik kościerskiej policji. - Powiadomił o oszustwie internetowym w wyniku, którego stracił ponad 1 tys. zł. W tej sprawie funkcjonariusze prowadzą postępowanie. Każdy, kto korzysta ze sklepów internetowych lub portali aukcyjnych, powinien mieć świadomość o działalności oszustów, którzy stale opracowują różne sposoby na nieprawne zdobycie pieniędzy. Najpierw starają się zdobyć zaufanie, a następnie proszą o pieniądze. Po otrzymaniu pieniędzy kontakt z oszustami się urywa. Najczęściej do wyłudzenia pieniędzy dochodzi za pośrednictwem ofert kupna/sprzedaży. W ostatnim czasie do tego rodzaju przestępstw dochodzi nawet do kilku dziennie na terenie naszego powiatu.

W ostatnim czasie zakupy i sprzedaż za pośrednictwem internetu rozwijają się dość dynamicznie. Coraz więcej osób korzysta z zakupów online, gdyż są one szybkie i wygodne . Niestety, ułatwia to również aktywną działalność oszustom, m.in. tym, którzy za pośrednictwem ofert kupna/sprzedaży, wyłudzają pieniądze. Zachowanie czujności i ostrożności, przy każdej dokonywanej transakcji, uchroni nas od stania się ofiarą oszustwa internetowego.

Jak działają sprawcy?

Na portalu aukcyjnym oszuści zamieszczają bardzo atrakcyjną ofertę kupna, która jest okazją wśród pozostałych. Zainteresowani myślą, że kontaktują się ze sprzedawcą, by dokonać zakupu, to jest oszust, który chce jak najszybciej otrzymać pieniądze. Oszuści bardzo umiejętnie podchodzą do klienta i są w stanie przekonać go do płatności z góry lub wpłaty zaliczki, wykorzystując jego nieświadomość i brak ostrożności w sieci. Istotny jest sposób realizowania płatności za towar. Nowe technologie, które ułatwiają nam codzienne życie, są także wykorzystywane przez przestępców, dlatego bardzo łatwo stać się ofiarą oszustwa internetowego.