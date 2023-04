Niektórzy mieszkańcy narzekają, że w Kościerzynie jest za mało koszy na śmieci. Co na to Urząd Miasta?

- Ulica Kartuska i Szopińskiego to drogi wojewódzkie, zatem obowiązek utrzymania czystości i porządku, w tym zadbania o kosze uliczne, spoczywa na właścicielu drogi - mówi Tomasz Nadolny, zastępca burmistrza Kościerzyny. - Miasto i tak utrzymuje kosze uliczne na przystankach autobusowych znajdujących się w ciągu tych dwóch dróg. Obecnie na terenie miasta mamy ponad 200 koszy ulicznych, których roczny koszt utrzymania to ok. 700 tys. zł. Z uwagi na rosnące koszty utrzymania miasta wynikające z czynników zewnętrznych, analizujemy także bieżące wydatki, które w naszym budżecie stanowią bardzo dużą pozycję.