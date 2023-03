Nocny spacer z dreszczykiem i z sowami. To z pewnością było niezapomniane przeżycie!

Noc Sów z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym to wydarzenie dla ludzi, którzy są cierpliwi, spokojni i mają żelazne nerwy. Nikt inny z pewnością nie wyruszyłby na wyprawę do lasu po zmroku...

Trasa wycieczki jak i samo miejsce jest dość niezwykłe. Uczestnicy wyruszyli sprzed leśniczówki w Kościerzynie i udali się w kierunku jeziora Księżego, mijając użytek ekologiczny „Księże Łąki”. W półmroku bez trudu wypatrzyli parę żurawi okupujących już swój rewir lęgowy. Idąc dalej po prawej stronie rozciągał się widok na niewielkie śródleśne jezioro, a z lewej strony na rezerwat przyrody „Czapliniec”. Tuż za jeziorem swój początek ma druga co do wielkości rzeka Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego - Trzebiocha, gdzie króluje bóbr. Zbudował tam kilka tam bobrowych, dzięki czemu cały ten obszar znalazł się pod wodą. Na szczęście są to dość niedostępne leśne tereny, więc zdaje się to nikomu nie przeszkadzać.