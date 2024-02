Nordic walking do 18 km od Kościerzyny. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 17 - 18 lutego

Rozglądasz się za ciekawymi trasami nordic walking niedaleko Kościerzyny? Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie garść podpowiedzi na ten tydzień. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Oto nasze propozycje, gdzie warto sie wybrać w okolicy Kościerzyny na nordic walking. W tym tygodniu znaleźliśmy trasy w odległości do 18 km od miasta. Przetestuj je i podziel się opinią z innymi.

Trasy nordic walking w pobliżu Kościerzyny

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy 3 szlaki nordic walking oddalone maksymalnie o 18 km od Kościerzyny. Sprawdź, czy ścieżka polecana przez innych odpowiada również Tobie. Przed drogą upewnij się, jaka będzie pogoda w Kościerzynie. W sobotę 17 lutego według prognozy pogody ma być 5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 56%. W niedzielę 18 lutego zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 1°C w najcieplejszym momencie dnia. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Zimowe kurhany Stopień trudności: 1.0

Dystans: 15,97 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podejść: 347 m

Suma zejść: 325 m Max_c74 poleca trasę uprawiającym nordic walking z Kościerzyny

Wycieczka piesza do cmentarzyska kurhanowego Uniradze. Po drodze odszukaliśmy Jezioro Straszne oraz grodzisko przy Jeziorze Zamkowisko. Trasa jest łatwa do pokonania. Polecam tą trasę.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wzniesienia górujące nad Kompleksem Jezior Raduńskich Stopień trudności: 2.0

Dystans: 21 km

Czas trwania marszu: 5 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 205 m

Suma podejść: 702 m

Suma zejść: 677 m Trasę do marszu z Kościerzyny poleca GR3miasto Chcąc zobaczyć ogrom kompleksu jezior raduńskich, trasę warto ułożyć tak, by umożliwiła spojrzenie na tutejszy krajobraz z różnych perspektyw. Nad połączonymi ze sobą akwenami rozciąga się wiele wzniesień ze szczytami, których wysokość przekracza nawet 300 m n.p.m. Na wielu z nich znajdują się punkty widokowe, co staraliśmy się wykorzystać podczas aktywnej majówki rowerowej i pieszej. Trasy, które ułożyliśmy wiodą z dala od cywilizacji i ruchliwych szos. Pokazują najpiękniejsze rejony Pojezierza Kaszubskiego z kompleksem jezior raduńskich na czele i okalającymi go Wzgórzami Szymbarskimi. Pokonanie obu tras wymaga jednak dobrej kondycji.

Naszą wędrowną przygodę rozpoczynamy i kończymy przy stacji kolejowej w Wieżycy. Pierwsze kilometry wiodą wzdłuż krawędzi lasu ku osadzie Rąty. Następnie kierujemy się na Ostrzyce, jednak na rogatkach cywilizacji obieramy drobną ścieżynkę, którą wdrapujemy się na jeden z najwyższych tutejszych szczytów. Z liczącego 216 m n.p.m. wierzchołka Góry Trzebińskiej rozpościerają się przecudne widoki na wschodnią część kompleksu jezior raduńskich. To wspaniałe miejsce na piknik, dlatego też korzystamy z uroków pięknego dnia wiosny i byczymy się nieco na trawie. Malowniczy krajobraz, przyroda i spokój regenerują nasze siły przed dalszą wędrówką. Następnie przez gęste, iglaste lasy porastające lokalne wzgórza udajemy się nad jezioro Ostrzyckie. Ścieżka miejscami jest dość stroma i wąska, ale taki już urok tutejszych terenów. Dla pocieszenia warto dodać, że to nie jedyne wzniesienia na tej trasie. Zaraz po wyjściu z lasu na horyzoncie ukazuje nam się najwyższy z tutejszych szczytów – licząca 328,7 m n.p.m. Góra Wieżyca wraz z platformą widokową, którą zostawiamy na deser. Aby tam dotrzeć wybieramy mocno okrężną drogę, która wiedzie przez nieco mniejsze wzniesienia, zdecydowanie mniej wydreptanymi drogami niż lokalne szlaki turystyczne. Do stacji kolejowej, gdzie kończymy wędrówkę schodzimy oznakowanym kolorem czarnym, pieszym Szlakiem Wzgórz Szymbarskich.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wędrówka przez Wzgórza Szymbarskie Stopień trudności: 2.0

Dystans: 22,04 km

Czas trwania marszu: 7 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 142 m

Suma podejść: 1 102 m

Suma zejść: 1 092 m GR3miasto poleca trasę mieszkańcom Kościerzyny

Kaszuby to wymarzony obszar pod kątem wszelakiej maści turystyki. Występuje tu wiele leśnych duktów oraz bocznych dróg gruntowych, które wykorzystać można pod kątem wycieczek pieszych bądź rowerowych. Rejon ten obfituje w mocno pofałdowane tereny, wśród których skrywa się wiele malowniczych jezior. Poniższa relacja przedstawia przykładową wędrówkę, której głównym celem prócz aktywnego wypoczynku i wizyty w Gołubieńskim Ogrodzie Botanicznym była przerwa na coś słodkiego w Dworze Wybickich. Nad połączonymi ze sobą akwenami kompleksu Jezior Raduńskich rozciąga się wiele wzniesień ze szczytami, których wysokość przekracza nawet 200 m n.p.m. Na wielu z nich znajdują się punkty widokowe, co staraliśmy się wykorzystać podczas naszej wędrówki. Trasa, którą ułożyliśmy wiedzie z dala od cywilizacji i ruchliwych szos. Pokazuje najpiękniejsze rejony Pojezierza Kaszubskiego z kompleksem Jezior Raduńskich na czele i okalającymi go Wzgórzami Szymbarskimi. Pokonanie jej wymaga jednak dobrej kondycji wszak płasko tu nie jest.

Nordic walking - na czym polega?

Nordic walking staje się coraz bardziej pupularny. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to prosty trening z wykorzystaniem specjalnych kijków. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.