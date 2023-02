Nordic walking do 18 km od Kościerzyny. Urokliwe trasy na weekend 18 - 19 lutego

Ścieżki nordic walking z Kościerzyny

Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy 3 szlaki nordic walking w odległości do 18 km od Kościerzyny. Zobacz, czy szlak polecany przez innych użytkowników Traseo odpowiada również Tobie.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wzniesienia górujące nad Kompleksem Jezior Raduńskich

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 21 km

Czas trwania marszu: 5 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 205 m

Suma podejść: 702 m

Suma zejść: 677 m

Chcąc zobaczyć ogrom kompleksu jezior raduńskich, trasę warto ułożyć tak, by umożliwiła spojrzenie na tutejszy krajobraz z różnych perspektyw. Nad połączonymi ze sobą akwenami rozciąga się wiele wzniesień ze szczytami, których wysokość przekracza nawet 300 m n.p.m. Na wielu z nich znajdują się punkty widokowe, co staraliśmy się wykorzystać podczas aktywnej majówki rowerowej i pieszej. Trasy, które ułożyliśmy wiodą z dala od cywilizacji i ruchliwych szos. Pokazują najpiękniejsze rejony Pojezierza Kaszubskiego z kompleksem jezior raduńskich na czele i okalającymi go Wzgórzami Szymbarskimi. Pokonanie obu tras wymaga jednak dobrej kondycji.