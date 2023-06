Nowa promenada we Wdzydzach stała się turystyczną perełką. Można z niej podziwiać Krzyż Jezior Wdzydzkich ZDJĘCIA

W Wdzydzach w gminie Kościerzyna powstało wyjątkowe miejsce. Nowa promenada i przystań kajakowa to raj dla miłośników spacerów i sportów wodnych.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Wda - Zbigniew Galiński. Choć zadanie udało się wykonać w ciągu zaledwie pół roku, to z kolei przejście przez procedury zajęło aż 10 lat.

- Zanim to nastąpiło trzeba było przebrnąć przez liczne praco i czasochłonne procedury zakończone uzyskaniem dokumentów niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę - mówi Zbigniew Galiński ze Stanicy Wodnej PTTK we Wdzydzach. - Były to m.in. decyzja środowiskowa, pozwolenie wodno-prawne, KIP, raport oddziaływania na środowisko, projekt techniczny z kosztorysem, zaświadczenie NATURA 2000, projekt funkcjonalno-użytkowy itp.