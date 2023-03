Nowe molo w Wielu będzie wizytówką gminy Karsin. Już wkrótce rusza budowa!

Jezioro w centrum Wiela w powiecie kościerskim to jedno ulubionych miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Czysta woda, piękne otoczenie, a także świetna infrastruktura wokół zachęcają do letniego wypoczynku. Niestety tylko stary pomost był słabym ogniwem. Na szczęście to się już wkrótce zmieni!

Gmina Karsin jako jedna z czterech gmin powiatu kościerskiego otrzymała dofinansowanie w trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład, na budowę mola przy plaży gminnej w Wielu. Kwota dofinansowania to 1.862.000 zł, co stanowi aż 98 proc. szacunkowej wartości zadania. Do budowy nowego mola samorząd przygotowywał się od dłuższego czasu.