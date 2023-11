Nowoczesny tomograf za ponad 4 mln zł jest już w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie!

W Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie działa już nowy tomograf komputerowy. Sprzęt za ponad 4 mln zł wspomoże diagnostykę pacjentów placówki. Najpierw jednak zespół Pracowni TK Zakładu Diagnostyki Obrazowej wziął udział w szkoleniu z obsługi urządzenia. Dodajmy, że tomograf kosztował 4.319 030,51 zł.

Wysokiej klasy tomograf komputerowy został zakupiony dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w projekcie pn. Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych – etap II RPO WP na lata 2014-2020. Dofinansowanie UE na ten cel wyniosło 75 proc., czyli 3 194 992,88 zł natomiast 10 proc. w kwocie 425 999,05 zł sfinansowano ze środków budżetu państwa. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie dołożył 698 038,58 zł

- Dzięki owocnej współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego, funduszami europejskimi oraz budżetem państwa, mamy możliwość inwestowania w najnowocześniejsze technologie. Inwestycje te bezpośrednio wpłyną na poprawę dostępności do usług medycznych, jednocześnie podnosząc ich jakość, zwłaszcza w obszarze precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych – podkreśla Marzena Mrozek, prezes Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie sp. z o.o. - To wsparcie stanowi fundament naszych działań, umożliwiając nam spełnienie marzeń o szpitalu z nowoczesnym zapleczem diagnostycznym i leczniczym. Jesteśmy zobowiązani do świadczenia usług medycznych na najwyższym poziomie, a zdobyte środki pozwalają nam kontynuować rozwój w tym kierunku.