Obchody Dnia Strażaka w Bartoszymlesie. Druhowie otrzymali podziękowania i medale za dotychczasową służbę ZDJĘCIA

Gminne Obchody Dnia Strażaka w Bartoszymlesie

Strażacy z jednostek OSP działających na terenie gminy Stara Kiszewa spotkali się w Bartoszymlesie. Przygotowano tam uroczyste obchody Dnia Strażaka. Są one przede wszystkim okazją do integracji druhów, a także podziękowania im za dotychczasową służbę. To właśnie strażacy często narażają swoje zdrowie i życie ratując innych.