Oblał kwasem masłowym zakład optyczny w Kościerzynie. Poszukuje go policja

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie prowadzili czynności w sprawie uszkodzenia samochodu. Właściciel oszacował straty na 2 tys. zł. Do zdarzenia doszło w nocy z 1 na 2 września 2023 roku przy bloku na terenie Kościerzyny. Wizerunek mężczyzny był publikowany w listopadzie ub. roku w mediach.

Mundurowi otrzymali bardzo wiele sygnałów na temat tego zdarzenia. Dzięki tym informacjom i pracy kryminalnych, policjanci ustalili 40-letniego sprawcę tego uszkodzenia. Wczoraj policjanci zatrzymali mieszkańca powiatu kościerskiego, podejrzanego o uszkodzenie mienia. Mężczyzna przyznał się do tego czynu. Mundurowym tłumaczył, że kopnął w drzwi samochodu, bo był zdenerwowany. Za to przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci prowadzą też dwa inne postępowania, gdzie jest zarejestrowany wizerunek sprawców. 13 stycznia 2024 r. dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie został powiadomiony o oblaniu nieznaną substancją mebli w jednym z zakładów usługowych na terenie miasta.