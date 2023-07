Obłoki srebrzyste w okolicach Kościerzyny. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia Anny Nideckiej GALERIA

Procesu powstawania tych nietypowych chmur do dziś naukowcom nie udało się jednoznacznie wyjaśnić. Najbardziej popularna i wiarygodna teoria sugeruje, że obłoki srebrzyste składają się z cząsteczek pyłu meteorowego, rzadziej wulkanicznego osadzonych w kryształach lodu. Światło słoneczne rozproszone przez te kryształki daje obłokom charakterystyczne srebrzysto-niebieskie zabarwienie.

Lipcowe niebo zachwyca! Rozpoczął się sezon na obserwację obłoków srebrzystych, czyli najwyższych chmur widocznych z powierzchni Ziemi. To najbardziej tajemnicze chmury występujące w ziemskiej atmosferze wiszące w mezosferze niemal na granicy kosmosu aż 75-85 km ponad powierzchnią. Zobaczcie, jak wygląda niebo na niezwykłych zdjęciach Anny Nideckiej - obserwatorki przyrody z powiatu kościerskiego.

Obłoki Srebrzyste, czyli tzw. kosmiczne chmury mienią się srebrzystym blaskiem. To zachwycające, wyjątkowe i dość rzadkie zjawisko. Zobaczyć je można tylko latem, do końca sierpnia, kiedy odbijają światło słoneczne padające już po zachodzie Słońca na drugą stronę naszej planety. Obłoki srebrzyste można obserwować w półzmroku, o zmierzchu lub o świcie.

Zazwyczaj widoczne są nisko nad horyzontem, przez co w terenie zabudowanym są często są niezauważalne. Najlepsze warunki do ich obserwacji to otwarty równinny teren bez przeszkód terenowych i ciemne (niezanieczyszczone światłem sztucznym) niebo - wówczas obłoki srebrzyste widoczne są praktycznie przez całą noc.