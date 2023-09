Oferował 10 tys. złotych za podpalenie domu sędzi z Kościerzyny. Trafi do zakładu psychiatrycznego?

Sytuacja miała miejsce w październiku 2022 roku. Wówczas Marcin L. z Kościerzyny został zatrzymany. Miał on oferować 10 tys. zł za podpalenie domu sędzi Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Kościerzynie. Sprawę zgłosił na policję jeden z mieszkańców. Podejrzany został zatrzymany i usłyszał kilka zarzutów. To m.in. podżeganie do podpalenia i kierowanie gróźb karalnych. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.