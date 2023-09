Osiem osób poszukiwanych wpadło w ręce kościerskiej policji. Chcieli uniknąć więzienia

- Do policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie każdego dnia wpływają kolejne nakazy doprowadzenia i listy gończe , na podstawie których policjanci wszczynają poszukiwania. Celem funkcjonariuszy jest znalezienie miejsca pobytu tych osób i ich zatrzymanie - mówi Piotr Kwidziński, rzecznik kościerskiej policji.

Dobre rozpoznanie i policyjna czujność przynoszą efekty. Właśnie dzięki tym staraniom w ciągu ostatnich 24 godzin policjanci na terenie powiatu kościerskiego zatrzymali 8 poszukiwanych mężczyzn w wieku od 31 do 47 lat , którzy dopuścili się różnych przestępstw, m.in. oszustw, kradzieży, uchylania się od alimentacji. Wśród zatrzymanych jedna osoba była poszukiwana listem gończym , a 7 zarządzeniami doprowadzenia do zakładu karnego lub aresztu.

Powód ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości może być tylko jeden, chęć uniknięcia kary i pozostania jak najdłużej na wolności. Wczoraj 31.08.2023 r. mundurowi zatrzymali 8 mężczyzn w wieku od 31 do 47 lat. Kara, którą muszą ponieść, to od trzech dni do 2 lat.