Ostatki. Dawniej kaszubskie domy podczas zapustów odwiedzały maszkary

Zapusty - tak na Kaszubach dawniej nazywano ostatnie dni karnawału. To był czas pełen radości i specjalnych rytuałów. W tym okresie odbywały się spotkania towarzyskie oraz zabawy w karczmach, podczas których śpiewano i tańczono. Choć współcześnie tradycja ta zdaje się nieco wyhamowała, to wiele osób wciąż kultywuje ostatkowe zabawy.

- Do najpopularniejszych tańców należały polka, walc, krakowiak, a także szewczyk, kominiarz i miotlarz - informują pracownicy Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach. - Niektóre z tańców miały przynieść Kaszubom pomyślną wegetację. Przykładem tego był taniec na wysoki len, w którym starano się skakać jak najwyżej, co miało zapewnić wysokie wyrośnięcie rośliny. Zapusty świętowali również kaszubscy rybacy zrzeszeni w maszoperiach. W organizowanych przez nie zabawach brały udział całe rodziny.