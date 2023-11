Oto zabawne memy o Kościerzynie. Zobacz, z czego śmieją się internauci

Zobacz, co można znaleźć w sieci o Kościerzynie

Odpręża, leczy, dodaje energii, chęci do życia i działania. Pomaga rozładować złość, napięcia i uporać się ze stresem, a nawet - wzmacnia odporność, uaktywnia mięśnie brzucha i przyspiesza spalanie niechcianych kalorii. Nic, tylko się śmiać!

Wbrew pozorom temat nie jest wcale taki błahy, jak nam się wydaje. Śmiech to sprawa poważna. To zagadnienie na tyle ważne, że doczekało się nawet odrębnej dziedziny badań - gelotologia (z greckiego gelos - śmiech) zajmuje się śmiechem i jego wpływem na nasze zdrowie .

Wszyscy znamy powiedzenie „śmiech to zdrowie”, ale czy zawsze o nim pamiętamy? Co daje nam śmiech, jak ważny jest dla jakości naszego życia i dlaczego nie tylko warto, ale i trzeba się śmiać?

Miło jest pośmiać się z dobrego żartu, z czegoś, a nieraz nawet z kogoś (oczywiście niezłośliwie). Znacznie trudniej przychodzi nam śmiać się z samych siebie, a to wielka zaleta, bo taki dystans do siebie, do swoich wad i kompleksów jest w życiu bardzo przydatny. Poczucie humoru nie tylko poprawia nastrój, ale też wielokrotnie ratuje nas w trudnych sytuacjach życiowych, w których bez niego moglibyśmy naprawdę się załamać i pogrążyć w „otchłani rozpaczy”.