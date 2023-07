Paulina ze Starej Kiszewy choruje na raka. Szansą jest leczenie w klinice w Niemczech. Potrzebna jest pomoc

- Lekarze zrezygnowali z dalszego leczenia bo nie widzą możliwości i nie ma leku na ten rodzaj rzadkiego raka u tak młodej osoby - informuje mama Pauliny. - Cały czas szukamy klinik, lekarzy - nie poddajemy się. Paulinka musi żyć dla swoich dzieci 3-letniej Lilianki i 9-letniego Oliwierka, a także dla swoich bliskich. Znaleźliśmy klinikę w Niemczech, która podejmie się leczenia, ale wiadomo, że jest to ogromny koszt. Dlatego zwracam się z prośbą o pomoc. Liczy się każda złotówka. Dodam jeszcze, że Paulinka została skierowana do hospicjum na leczenie paliatywne, czyli uśmierzanie bólu.

Paulina, mieszkanka Starej Kiszewy to niezwykle dzielna mama dwóch uroczych dzieciaków. Chociaż ma dopiero 29 lat musi stoczyć najważniejszą walkę w swoim życiu . W styczniu tego roku zdiagnozowano u niej raka płaskonabłonkowego warg sromowych. Niestety pomimo chemioterapii i radioterapii guz się nie zmniejszył.

Tu również możesz wpłacać pieniądze na leczenie Pauliny

W Starej Kiszewie przygotowano dwa wydarzenia, podczas których będzie okazja by pomóc Paulinie. W najbliższą sobotę 22 lipca w Gminnej Hali Sportowej odbędzie się Charytatywny Maraton Fitness. Poprowadzi go trenerka Patrycja Tomasik. Potrwa od godz. 16 do godz. 19.