"Pewnie byłoby dobrze, gdybym jeszcze coś napisał..." ROZMOWA z prof. zw. dr. hab. Tadeuszem Linknerem

25 lutego w Sali im. L. Szopińskiego w Kościerzynie odbył się benefis z okazji 50-lecia pracy twórczej Pana Profesora. Jak może Pan podsumować ten czas? Co uważa Pan za największy sukces, a z czego jest Pan mniej zadowolony?

Od 1 października roku 2022 nie pracuję już na Uczelni, czyli w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Przepracowałem w szkolnictwie podstawowym i średnim (14 lat) oraz wyższym, konkretnie we wspomnianym IFP (39 lat), a więc w sumie 53 lat. Tak więc o tylu latach pracy zawodowej oraz twórczej można mówić. Ale ponieważ zamysł jubileuszu 50-lecia pracy twórczej pojawił się w roku 2020, więc chociaż to już rok 2023 tak pozostało. Natomiast te trzy lata może kiedyś doliczy się do następnych, jeżeli zechce mi się dalej naukowo pracować. Wszak wiadomo, że teraz już nic nie muszę, a tylko mogę. Jakkolwiek by jednak nie było, warto mówić o pięćdziesięciu latach pracy twórczej i zarazem zawodowej. Tak się szczęśliwie złożyło, że pierwszy mój tekst ukazał się w roku 1970, kiedy to rozpocząłem pracę w niewielkiej wiejskiej szkole. Do znaczących bibliotek miałem tak daleko, że nie można było do nich dojechać, pozostało więc czytać książki, które udało mi się przywieźć z domu, słuchać radia i oglądać jeden program TVP, bo drugi dopiero się pojawił w październiku roku 1970, kiedy już uczyłem w innej wiejskiej szkole na Żuławach. Oczywiście, we wsi był tylko jeden telewizor, i to w szkolnej klasie. Chodziłem więc wieczorami do szkoły i oglądałem nie tyle filmy, co przede wszystkim poniedziałkowe spektakle telewizyjnego teatru. Ponieważ po ukończeniu w 1969 roku dziennego Studium Nauczycielskiego w Bydgoszczy myślałem o studiach, więc obkuwałem historię literatury i gramatykę, by zdać wstępny egzamin. Starałem się też cokolwiek pisać. Nie sprawiło mi wobec tego specjalnego kłopotu zrecenzowanie widzianego w telewizji pewnego teatralnego spektaklu i wysłanie tekstu do literackiego pisma, gdzie bodaj po miesiącu wielce skrócony się ukazał. Niespecjalnie mnie to satysfakcjonowało, bo miałem już na swoim koncie obszerną pracę dyplomową, napisaną pod kierunkiem dra Jana Panasewicza, której tematem o wręcz magisterskim poziomie były „Neologizmy w „Żywych kamieniach” Wacława Berenta”. Wtedy neologizmami Młodej Polski niespecjalnie się zajmowano (por. „Bolesław Leśmian” S. Papierkowskiego), a głównie neologizmami baroku i romantyzmu (por. Z. Saloni „Neologizmy Wacława Potockiego”, T. Skubalanka „Neologizmy w poezji polskiego romantyzmu”), więc ten temat wymagał oczywistej samodzielności. I odtąd zaczęło się zainteresowanie literaturą Młodej Polski, a potem literaturą baroku, kiedy to magisterium pisałem z barokowego konceptyzmu u dra hab. Zbigniewa Rynducha, który przed wojną uczył w polskim Gdańskim Gimnazjum. Zwyciężył jednak modernizm, ponieważ doktoryzowałem się z nieznanych dramatów Tadeusza Micińskiego „Słoneczny król (Helu)” i „Koniec Wenety”. Praca nad ich rękopisami, które udało mi się odczytać i omówić z perspektywy bałtycko-pomorskich zainteresowań Micińskiego, to pierwszy naukowy sukces. Miciński, który wtenczas był mało znany, pozwolił wejrzeć w najdalsze regiony młodopolskiej myśli. Kiedy więc ukazała się moja pierwsza książka, oddawała w swej treści i tytule zarówno ewolucję idei twórczej Micińskiego, jak młodopolskiej literatury. Wszak „Z mare tenebrarum na słoneczny Hel. W kręgu myśli bałtycko-pomorskiej Tadeusza Micińskiego” (1987) wskazywało, jak to z lucyferycznego „morza ciemności”, z którego psychodramą zmagała się Młoda Polska, wyłonił się w dramacie Micińskiego „słoneczny król”. A potem były jeszcze kolejne micińskologiczne książki, których pisanie cieszyło mnie najbardziej. Ale czy można wobec tego mówić o sukcesie, jeżeli pracowało się usilnie, aby sensownie podsumować obrany temat. Może lepiej powiedzieć o niezadowoleniu, że te pięćdziesiąt kilka lat minęło tak szybko, że nawet tego nie udało się zauważyć. Zdałem sobie dopiero z tego sprawę, gdy rozpoczął się nowy rok akademicki 2022/2023, a ja nie pojechałem na zajęcia. Poczułem się wtedy bardzo nieswojo. Chociaż usiadłem jak ongiś za swoim biurkiem, to nie chciało mi się nawet kliknąć w klawiaturę komputera.