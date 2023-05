Pielgrzymi z całego Pomorza przybędą do Wiela, do swojej "Pocieszki" . Już w ten weekend odpust na Kalwarii Wielewskiej ZDJĘCIA

Tysiące pielgrzymów znów przybędą do Wiela, by wziąć udział w uroczystościach odpustowych na Kalwarii. Tegoroczne hasło streszcza się w słowach: „Wsłuchujemy się i wcielamy w życie nauczanie Świętego Jana Pawła II” To właśnie w Wielu znajduje się słynący z łask obraz Matki Bożej Pocieszenia.

- Kult Matki Bożej Pocieszenia swój początek bierze z Bolonii. W XVII wieku ludność była dziesiątkowana przez zarazę i wówczas duchowieństwo z ludem wiernym zwróciło się o pomoc i wsparcie oraz pociechę do Matki Bożej. Zaraza ustała. To był początek kultu Matki Bożej Pocieszenia, który trwa do dziś - mówi ks. Jan Flisikowski, proboszcz parafii w Wielu, kustosz Sanktuarium. - Wielewianie najpierw pielgrzymowali wraz z innymi pątnikami do Chojnic, gdzie ojcowie Augustianie dbali o ten kult i go rozszerzali. Wśród ludu do dziś powtarza się słowa: „idzeme do Pecieszci’. Obecny obraz Matki Bożej Pocieszenia, który znajduje się w Wielewskim Sanktuarium został przeniesiony z Chojnic w 1852 roku, po 30-letnich staraniach naszych ojców. Ukoronowany został Koronami Papieskimi 28 maja 2017 roku. Dziś przychodzą i przyjeżdżają do Maryi pątnicy nie tylko w dniach odpustów, ale również w ciągu całego roku. Szukają u Jej tronu pomocy i pociechy. Doświadczamy wielu burz i wichrów w codziennym życiu, u Mamy - Maryi jesteśmy bezpieczni i wracamy do swoich domów umocnieni i przemienieni.