Po ataku wilków w Wąglikowicach interweniuje wicewojewoda Aleksander Jankowski. Będzie zgoda na odstrzał? ZDJĘCIA

- Problem stał się naprawdę poważny, ponieważ atak wilków na moje zwierzęta następował co trzy dni - mówi Paweł Norek. - Mam nadzieję, że ta sprawa, która bardzo mnie dotknęła, pozwoli zwrócić uwagę na zagrożenie z jakim mamy do czynienia. Wiele osób lekko podchodzi do tematu wilków, bagatelizując problem jaki stwarzają i zapominając, że to drapieżniki. Jeśli one trafiły do nas, praktycznie pod samą zabudowę, to widocznie w lasach nie ma już dla nich pożywienia. Mogą stwarzać zagrożenie dla mieszkańców, zwłaszcza dla dzieci. Dlatego też chciałbym prosić o pomoc, aby władze zaangażowały się i mogło dojść do redukcji, bo nie ma innej metody na wilka. Staliśmy się bezradni wobec tych drapieżników. Nie możemy dopuścić, aby te wydarzenia przerodziły się w ludzką tragedię