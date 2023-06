Po ile czereśnie i truskawki w Kościerzynie? Ceny wyglądają optymistycznie. Sprawdź dlaczego warto jeść truskawki i czereśnie ZDJĘCIA

Ceny truskawek i czereśni na Kaszubach

Pomorskie Agro Targi w Lubaniu przyciągnęły tłumy mieszkańców. Chociaż to święto rolników i firm działających na ich rzecz, to atrakcji nie brakowało także dla osób, które z rolnictwem mają niewiele…

Sezon na truskawki trwa zwykle do początku lipca, zatem warto sięgać po nie jak najczęściej, by nacieszyć się smakiem i świetnymi właściwościami dla zdrowia. Pamiętajmy, że owoce to znakomite źródło witamin i związków mineralnych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Truskawki są źródłem kwasu cytrynowego i jabłkowego, a te wspomagają przemianę materii i przyspieszają usuwanie toksyn z organizmu. Mają również sporo witaminy C, która jest silnym przeciwutleniaczem i chroni komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników tlenowych.