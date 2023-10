Pogoda na jutro dla Kościerzyny. Zobacz prognozę pogody na sobotę, 21.10 w Kościerzynie

Prognoza pogody na jutro (sobota, 21.10) w Kościerzynie

Zgodnie z prognozą pogody, jutro powinno być ok. 12°C. Natomiast na jutrzejszą noc meteorolodzy przewidują ok. 8°C. Prawdopodobieństwo, że pojawią się jutro opady wynosi 78 %. Według prognoz, spadnie ok. 1.6 mm deszczu. Może Ci sie przydać parasol.