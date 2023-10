Policja aresztowała podejrzanych o brutalne pobicie 28-latka w gm. Kościerzyna! Zaatakowali mężczyznę w aucie i zostawili bez pomocy

- W wyniku pracy policjantów 20 czerwca br. w Koszalinie mundurowi zatrzymali 25-letnią kobietę i 29-letniego mężczyznę, mieszkańców powiatu kościerskiego - dodaje rzecznik prasowy kościerskiej policji. - W ubiegłym tygodniu policjanci zatrzymali drugiego z mężczyzn (34-latka) biorącego udział w tym napadzie. Zebrany materiał dowodowy pozwolił przedstawić zarzut rozboju. Na wniosek policjantów prowadzących sprawę oraz prokuratury, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na okres 3 miesięcy. Sprawcom za to, co zrobili, grozi do 12 lat więzienia.