Policja ustaliła tożsamość kierowcy, który na chodniku w Kościerzynie potrącił kobietę

Sprawca potrącenia na ul. Szopińskiego w Kościerzynie zatrzymany

Już wiadomo, kto potrącił 75-letnią kobietę, która szła chodnikiem w Kościerzynie. Policjanci ustalili, że to 26-letni mieszkaniec powiatu gdańskiego. Do wypadku doszło 30 grudnia 2023 r. po godz. 16 na ulicy Szopińskiego. Podczas cofania kierowca busa uderzył w 75-latkę i odjechał.

Policjanci natychmiast przystąpili do działań. I choć w miarę szybko udało się ustalić markę auta, to na znalezienie winnego trzeba było zaczekać. Tymczasem potrącona seniorka z urazem nogi trafiła do Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie.