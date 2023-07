Policja zatrzymała 35-latka z Kościerzyny, który zamknął się w mieszkaniu i odkręcił gaz

O sytuacji służby zostały powiadomione przez żonę 35-latka. Zgłoszenie dotyczyło tego, że w budynku ulatnia się gaz. Kiedy na miejsce przyjechała policja, kobieta znajdowała się poza mieszkaniem, a w lokalu przebywał tylko mężczyzna. Konieczna była ewakuacja wszystkich mieszkańców - łącznie 45 osób. Budynek odłączono też od zasilania w energię elektryczną.

Po kilku godzinach, dzięki interwencji policjantów, udało się obezwładnić 35-letniego mężczyznę. Został wyprowadzony z budynku, a następnie po badaniu lekarskim, trafił do aresztu. Czynności prowadzone przez służby na miejscu zdarzenia trwały do 1 w nocy. Ulatniający się gaz był bardzo mocno wyczuwalny już z daleka. Strażacy sprawdzili wszystkie pomieszczenia w budynku, po czym lokatorzy mogli wrócić do swoich mieszkań.