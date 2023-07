Policjanci z Kościerzyny odzyskali samochód skradziony w Bydgoszczy. Paser usłyszał zarzuty

We wtorek 4 lipca 2023 roku policjanci ustalili, że na jednej z posesji na terenie gm. Karsin może znajdować się samochód skradziony w Bydgoszczy. Właściciel oszacował stratę na ponad 25 tys. złotych. Kryminalni na miejscu zabezpieczyli citroena oraz zatrzymali 49-latka, który był właścicielem posesji . Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

- Policjanci pracujący nad tą sprawą na miejscu przesłuchali świadków, wykonali oględziny, a technik kryminalistyczny zabezpieczył ślady oraz wykonał zdjęcia i szkic. Podczas tych czynności zabezpieczono części od innych samochodów (obecnie trwa weryfikacja, do jakich samochodów należą) - mówi Piotr Kwidziński, rzecznik kościerskiej policji.

W czwartek 6 lipca 2023 roku 49-latek usłyszał zarzut paserstwa, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Odzyskany samochód trafił już do właściciela.