Policjanci z Kościerzyny proszą o pomoc w odnalezieniu zaginionych nastolatków

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie poszukują 4 młode osoby, które zaginęły. Są to: Leomi Rathgeber - lat 12, Lea Schulz - lat 13, Shila Leif - lat 16 i Mike Nikolay - lat 15. Młodzi ludzie dziś ok. godz. 10.30 opuścili szkołę w Gostomiu w gm. Kościerzyna i do chwili obecnej nie powrócili ani nie skontaktowali się ze swoimi opiekunami.

Leomi Rathgeber lat 12 - wzrost ok. 150 cm. Ubrana w fioletową kurtkę, szal w kratę, Lea Schulz lat 13, wzrost ok. 160 cm, ubrana w czarną kurtę puchową, spodnie jeansowe. Shila Leif lat 16, wzrost, ok. 160 cm, ubrana w czarną kurtkę i czarne spodnie. Mike Nikolay lat 15, wzrost ok. 170 cm, okrągła twarz, ubrany w bluzę. Te osoby dziś ok. godz. 10.30 opuściły szkołę w Gostomiu w gm. Kościerzyna i od tego czasu nie ma z nimi żadnego kontaktu.