Policjanci z Kościerzyny zatrzymali dwie osoby poszukiwane. Nie unikną więzienia

- 19-latek ma do odbycia karę dwóch i pół roku więzienia za liczne włamania do automatów do gier, a także do parkometrów oraz kradzieże. Natomiast 46-latek ma do odsiadki 150 dni za niezapłacone grzywny - mówi Piotr Kwidziński, rzecznik kościerskiej policji.