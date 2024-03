Policjanci zatrzymali sprawców kradzieży sklepowej. Grozi im do 5 lat więzienia

W sobotę przed godziną 21:00 policjanci otrzymali telefoniczne zgłoszenie od personelu jednego ze sklepów z informacją o kradzieży sklepowej. Sprawcy kradzieży zostali ujęci przez ochronę.

- Na miejsce zostali skierowani policjanci, którzy po przybyciu na miejsce ustalili, że dwóch sprawców w wieku 22 i 30 lat dokonało kradzieży artykułów spożywczych, przemysłowych i alkoholu na łączną kwotę blisko 1 tys. zł - mówi Piotr Kwidziński, rzecznik kościerskiej policji. - Mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Usłyszeli zarzut kradzieży, za co grozi kara do 5 lat pozbierania wolności.