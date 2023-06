Pomorskie Agro Targi w Lubaniu są świętem rolnictwa. Atrakcji nie zabraknie - pokazy maszyn, zwierząt, regionalna kuchnia i występy zespołów

3-4 czerwca w Lubaniu odbędą się 30. Pomorskie Agro Targi. Co stanowi o ich fenomenie? Wyjaśnia Ewa Szymańska, zastępca dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Przed nami wielkie rolnicze święto, ale nie tylko. Do kogo właściwie skierowane są targi w Lubaniu?

Dokładamy wielu starań, aby każde targi w Lubaniu były świętem pomorskiego rolnictwa. Nasze targi skierowane są przede wszystkim do rolników i osób związanych z sektorem rolno-spożywczym. Ale oferta targowa jest bardzo szeroka i przeznaczona dla bardzo szerokiego grona odbiorców, zarówno mieszkańców wsi jak i miast. Rolników na pewno zainteresują stoiska prezentujące nowoczesny sprzęt, maszyny rolnicze i inne środki produkcji oraz wystawa zwierząt hodowlanych i oferta instytucji okołorolniczych. Dla mieszkańców miast i wsi organizujemy kiermasz ogrodniczy, prezentacje zwierząt czy stoiska Kół Gospodyń Wiejskich. Tegoroczne Agro Targi są jubileuszowe i odbywają się po raz 30. Co na przestrzeni tych lat zmieniło się w tej imprezie?

Od pierwszej edycji naszej imprezy zmieniło się bardzo wiele. Początkowo wystawiało się tu kilka firm z branży rolniczej, a ich ekspozycje odwiedzało kilkuset gości, głównie rolników. Teren targów był ograniczony do niewielkiej powierzchni, a ich organizacją zajmowała się kilkunastoosobowa grupa osób pracujących w Lubaniu (centrala ośrodka mieściła się wówczas w Gdańsku Lipcach). Obecnie na targach prezentuje swoją ofertę ok. 110 firm różnych branż, ponad 50 ogrodników. W wystawie zwierząt bierze udział 80 hodowców zwierząt (koni, bydła mięsnego, owiec, alpak, cieląt krów ras mlecznych, królików, drobnego inwentarza, gołębi). Targi to także stosika handlowe, których stale przybywa. Teren targów, łącznie z parkingiem zajmuje powierzchnię prawie 10 ha. Przy organizacji imprezy pracuje kilkadziesiąt osób, na co dzień zatrudnionych w PODR. Spośród nich tylko 2 osoby są związane z targami od samego początku.

Jakie nowości przygotowano w tym roku?

W stosunku do roku ubiegłego wyraźnie zwiększyła się ilość wystawców (o prawie 50 proc. ). Widzimy większe zainteresowanie firm maszynowych oraz oferujących wyposażenie budynków inwentarskich. Dla przykładu, na miejscu będzie można zobaczyć działanie robota udojowego. Wyjątkowo bogata będzie prezentacja firm z branży odnawialnych źródeł energii, szczególnie urządzeń grzewczych. Nowością będzie Przegląd Twórczości Zespołów i Kół Gospodyń Wiejskich, który przez 2 dni towarzyszyć będzie Pomorskim Agro Targom. Na scenie zaprezentuje się łącznie 7 zespołów z Kaszub i Kociewia. Wprowadzamy także dużą zmianę w organizacji parkingu, tj. dodatkowy wjazd na parking z drogi łączącej Lubań z Liniewkiem i Nowym Barkoczynem. Przyczyni się to do wyraźnego skrócenia dojazdu na targi i powrotu do domu.

Co sprawia, że to wydarzenie cieszy się niesłabnącą popularnością?

Targi są imprezą wyczekiwaną przez wystawców i odwiedzających. Moim zdaniem na ich popularność wpływa charakter tego miejsca i bogata oferta targowa. Każdy znajdzie tu coś interesującego. Do Lubania na targi przyjeżdżają całe rodziny. Panowie kierują się do maszyn, firm budowlanych, samochodowych, instytucji obsługi rolnictwa. Panie zainteresowane są ofertą ogrodniczą i tzw. Manhatanem (stoiska handlowe, gdzie można kupić prawie wszystko - od odzieży przez AGD na meblach i przyprawach kończąc). Dla dzieci jest wesołe miasteczko, a dla wszystkich razem stoiska gastronomiczne, lody, gofry, wędliny i regionalne wyroby oferowane przez Koła Gospodyń Wiejskich. Bardzo ważną częścią targów jest Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Prezentowane są na niej najlepsze sztuki hodowlane zwierząt gospodarskich oraz gołębi, drobiu ozdobnego i królików. Jest to zawsze doskonała okazja do spotkania i wymiany doświadczeń dla rolników i osób z branży. Wystawa przyciąga też wielu zwiedzających, szczególnie rodziców z dziećmi i mieszkańców miast. Dlatego rozwijamy infrastrukturę wystawową, są nowe stanowiska i ring do prezentacji zwierząt.

Obecnie spora oferta sprzedawców nie jest związana ściśle z rolnictwem, bo w Lubaniu można kupić także ubrania czy dodatki do domu. Skąd takie zainteresowanie?

Rzeczywiście, jak było już wspomniane, w targach bierze udział wielu wystawców nie związanych z produkcją rolną. Ich zainteresowanie udziałem w targach wynika z zapotrzebowania odwiedzających targi zakupem także takich towarów. My, jako organizatorzy, staramy się odpowiadać na to zapotrzebowanie. Rolnik, przyjeżdżający na targi, może skoncentrować się na ekspozycjach firm sektora rolnego. W tym czasie osoby mu towarzyszące, mogą zapoznać się także z inną ofertą i dokonać zakupów.

Dlaczego warto przyjechać do Lubania?

Podczas targów w Lubaniu można interesująco i pożytecznie spędzić czas. Można tu poszerzyć swoją wiedzę rolniczą, zapoznać się z nowinkami pojawiającymi się na rynku, podyskutować z fachowcami. Można też zakupić ciekawe rośliny do swoich ogrodów, skosztować tradycyjnych produktów i zobaczyć występy lokalnych zespołów. Zapowiada się słoneczna pogoda, więc dzień spędzony w Lubaniu na pewno będzie udany.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ma spore doświadczenie w organizacji imprez plenerowych. Co jest największym wyzwaniem?

Każdego roku organizujemy 9 imprez targowych - po 3 w Słupsku, Lubaniu i w Starym Polu. Oprócz Agro-Targów w Lubaniu organizujemy także Wiosenne Targi Ogrodnicze i Kaszubską Jesień Rolniczą. Dodatkowo w czerwcu i we wrześniu odbywają się tu Dni Pola i pokazy maszyn. Nasza praca przez 30 lat spowodowała, że mają do nas zaufanie wystawcy i kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających corocznie Lubań. Naszym wyzwaniem każdego roku jest poprawa organizacji targów i zapewnienie odpowiedniej oferty targowej. Zależy nam, aby ekspozycja była ciekawa i różnorodna. Wyzwaniem dla nas też jest fakt, że targi są organizowane w okresie intensywnych działań doradczych, prowadzonych przez nasz ośrodek, a związany z kampanią składania przez rolników wniosków o płatności bezpośrednie. W tym roku dodatkowo uruchomionych zostało wiele dodatkowych instrumentów wsparcia rolnictwa. Rolnicy szczególnie potrzebują w tym czasie pomocy naszych doradców. Na koniec pragnę serdecznie zaprosić Państwa 3 i 4 czerwca br. do Lubania na XXX Pomorskie Agro Targi i Pomorską Wystawę Zwierząt Hodowlanych. Zapraszam także do Starego Pola, gdzie 17 i 18 czerwca br. organizujemy XXVIII Żuławskie Targi Rolne i Krajowy Czempionat Koni Sztumskich.

Dziękuję za rozmowę.

